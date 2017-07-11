«АвтоВАЗ» начал продажи работающей на газе Lada Vesta

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Москва, 11 июля. «АвтоВАЗ» приступил к выпуску автомобилей Lada, которые смогут работать на бензине и природном газе.

Серийной газобаллонной установкой будут оснащать Lada Vesta CNG. Система позволит автомобилю работать на сжиженном газе и обычном бензине, что позволит автолюбителям значительно сократить расход топлива.

Впервые «АвтоВАЗ» представил автомобиль публике на выставке «Иннопром». В настоящее время одна машина находится в опытной эксплуатации Минэнергетики России. Прием заказов на Lada Vesta CNG в дилерских центрах начался 10 июля. Цены на новую модель начинаются от 600,9 тыс. рублей. Двухтоплевная вариация будет стоить дороже машины, работающей только на газе.