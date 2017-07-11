Автобус с туристами из Китая перевернулся в Таиланде, погиб ребенок

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Бангкок, 11 июля. Пассажирский автобус с туристами из Китая попал в серьезное ДТП на тайском курортном острове Пхукет. Как сообщают местные СМИ, в результате дорожного инцидента погиб один человек и еще не менее 25 получили различного рода травмы.

Авария произошла поздним вечером. Автобус, перевозивший 36 пассажиров, перевернулся при торможении на перекрестке. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза, водитель автобуса задержан для выяснения обстоятельств ДТП.

В результате аварии с автобусом погиб 12-летний мальчик. Ранее на Пхукете в результате ДТП с пассажирским автобусом погиб еще один китайский турист.