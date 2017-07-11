Финансовое вливание в «Турецкий поток»: Стамбул и «Газпром» договорились о денежной поддержке проекта

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«Газпром» и Стамбул договорились о финансировании проекта «Турецкий поток» на территории Турции. Об этом РИА-Новости сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан.

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — цитирует агентство источник.

Озджан отметил, что «процесс получения разрешений на вторую ветку «Турецкого потока» продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет».

Кроме того он рассказал, что была достигнута договоренность вывести газопровод на сушу в европейской части Турции – Фракии в районе Кыйыкей.

«Несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы, как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет», — заявил Озджан.

Ранее с заявлением о том, что газопровод «Турецкий поток» сыграет ключевую роль в снабжении страны газом и диверсификации газовых маршрутов в Европу выступил министр энергетики Турции Берат Албайрак.

«Он станет ключевым проектом для снабжения турецкого региона с высоким уровнем потребления, а также для диверсификации газовых маршрутов для Евросоюза», — сказал он.

В настоящий момент «Газпром» проложил 50 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак.

«Сейчас уже, на сегодняшний день, порядка 50 километров подводного трубопровода проложено по дну Черного моря», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак также напомнил, что 23 июня президент России Владимир Путин принял участие в церемонии начала укладки морского участка газопровода.

Кроме того «Газпром» открыл филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле, чтобы координировать реализацию строительства газопровода «Турецкий поток» на территории Турции.

Заинтересованность в получении газа через «Турецкий поток» уже высказали в Сербии. Там ожидают, что одна из ниток газопровода пройдет по территории страны и Западные Балканы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Принимая во внимание, что «Турецкий поток» на данный момент строится, Сербия ожидает соглашения того, что одна ветка пойдет через территорию Сербии и через территорию Западно-Балканских стран. Такая опция, безусловно, находится в интересах Сербии и других стран региона. Сербия хочет вносить вклад в разрешение проблем обеспечения энергобезопасности, и мы ждем ответа от наших европейских партнеров», – сказал он.

При этом президент Сербии отметил геостратегическое положение страны и добавил, что его можно использовать для транзита энергоресурсов.

Напомним, что межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» было подписано Россией и Турцией 10 октября 2016 года. Оператором строительства этого проекта является South Stream Transport.

В рамках проекта предполагается протягивание двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиардов кубометров газа каждая. По одной нитке газ будет поставляться непосредственно на турецкий рынок, а по другой, газ, транзитом через Турцию, станут получать страны Европы.

В мае 2017 года было запущено строительство первой нитки. Сейчас на российском участке проекта завершено бурение первого микротоннеля, а второй готов на 98,5%. Кроме того, проходят работы по подготовке укладки морской части газопровода. Работы ведутся в строгом соответствии графику. В турецких водах продолжается гидрографическое исследование, идет к концу оценивание воздействия на окружающую среду.

По словам главы «Газпрома» Александра Миллера, завершить строительство первой нитки планируют к концу 2019 года.

Строительство второй нитки будет запущено, как неоднократно заявляли представители российских властей, только после получения гарантий Евросоюза и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.

В начале июля СМИ сообщали, что «Газпром» и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по «Турецкому потоку», в случае реализации которого газ пойдет в Венгрию в том числе через территорию Сербии, однако «Газпром» рассматривает также другой вариант маршрута продолжения «Турецкого потока».