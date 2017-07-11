УАЗ показал прототип своего первого гибридного автомобиля

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Екатеринбург, 11 июля. Компания УАЗ разработала свой первый гибридный автомобиль. Как сообщает пресс-служба компании, опытную эксплуатацию «УАЗ Профи» с гибридной силовой установкой планируется начать в 2019 году.

На Международном промышленном форуме «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге УАЗ представил экспериментальный автомобиль с гибридной силовой установкой. Донором для модели стал «УАЗ Профи», серийное производство которого планируется начать уже в сентябре.

Экспериментальный образец включает в себя бензиновый атмосферный двигатель, стартер-генераторную установку мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель мощностью 105 кВт и крутящим моментом до 469 Нм, высоковольтную аккумуляторную батарею 25 кВт, вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии, элементы интеллектуальной системы помощи при вождении.

«Будущие автомобили УАЗ также предоставят клиентам возможности использовать широкий спектр он-лайн сервисов: от автоматизированной технической помощи и навигации до информационно-развлекательных услуг», — говорится в сообщении компании.