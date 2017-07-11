Кандидат в члены учредительного собрания застрелен в Венесуэле

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Каракас, 11 июля. Хосе Луис Ривас Арангурен, участвующий в выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы, был убит во время митинга на футбольном поле в городе Маракай.

Как пишут иностранные СМИ, это случилось в понедельник. Преступник выстрелил в политика из оружия и скрылся. Найти его пока не удалось. Полиция не может назвать и причины, побудившие злоумышленника напасть на кандидата в члены учредительного собрания.

Добавим, что выборы в Конституционную ассамблею в Венесуэле должны состояться 30 июля. В нее войдут 540 человек, которым предстоит заняться вопросами реформирования конституции.