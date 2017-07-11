Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16

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Джэксон (штат Миссисипи, США), 11 июля. В Соединенных Штатах в результате крушения военного лайнера погибло не менее четырех человек. Об этом сегодня сообщает MS News Now.

По данным издания, на борту самолета С-130, который вылетел из Мемфиса, находились восемь человек. Авиакатастрофа случилась в округе Лифлор.

По некоторым данным, лайнер взорвался в небе. Правоохранительные органы сообщили, что они нашли обломки самолета «по обеим сторонам шоссе, что заставило их поверить во взрыв, произошедший до аварии».

Как сообщает NBC, число жертв при крушении увеличилось до 16.