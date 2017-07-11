Toyota Camry нового поколения поступила на рыки Японии

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Токио, 11 июля. Японский автоконцерн Toyota отправил на внутренний рынок новую модификацию Toyota Camry

Как пишут специализированные СМИ, стоит новая модель почти 3,3 миллионов йен (около 1750 тысяч рублей). Габариты авто не слишком отличаются от габаритов предшественницы — 4850 x 1830 x 1420 мм.

На рынок Японии поставляется модель, оснащенная бензиновым двигателем 2,5 литра, а также электромотором. Мощность – 211 лошадиных сил. Базовая модель имеет светодиодную оптику, информационно-развлекательную установку с крупным сенсорным экраном и многое другое.