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Toyota Camry нового поколения поступила на рынки Японии
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    Toyota Camry нового поколения поступила на рынки Японии

    7:01  11 Июля 2017  /обновлено: 7:26  11 Июля 2017
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    Toyota Camry нового поколения поступила на рыки Японии

    Токио, 11 июля. Японский автоконцерн Toyota отправил на внутренний рынок новую модификацию Toyota Camry

    Как пишут специализированные СМИ, стоит новая модель почти 3,3 миллионов йен (около 1750 тысяч рублей). Габариты авто не слишком отличаются от габаритов предшественницы  — 4850 x 1830 x 1420 мм.

    Toyota Camry нового поколения поступила на рыки Японии

    На рынок Японии поставляется модель, оснащенная бензиновым двигателем 2,5 литра, а также электромотором. Мощность – 211 лошадиных сил. Базовая модель имеет светодиодную оптику, информационно-развлекательную установку с крупным сенсорным экраном и многое другое.

    Автор: Константин Терехов
    #toyota avensis #toyota camry
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