В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

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Токио, 11 июля. На юге Японии произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами.

О мощных подземных толчках предупреждает система предугадывания и оповещения о землетрясениях. Служба не уточняет, какой силы были подземные толчки. Тем не менее, в регионе объявлена угроза цунами. Власти призывают население предпринять меры предосторожности и не поддаваться панике.

Ранее о землетрясение магнитудой 5,3 на Камчатке сообщила Газета.ru. Эпицентр подземных толчков находился в 147 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 36 км.