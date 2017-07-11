Пассажирский автобус врезался в грузовик под Красноярском, 12 пострадавших

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Красноярск, 11 июля. 12 человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato с грузовиком Volvo неподалеку от Красноярска. Пять человек были отправлены в больницу, остальным врачи оказали помощь на месте.

Столкновение произошло около 2.00 по местному времени вблизи от населенного пункта Березовка — пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту Курагино — Красноярск, на большой скорости врезался в стоявший у обочины дороги грузовик. В микроавтобусе находились 14 человек, водитель и еще 11 пассажиров получили травмы различной тяжести.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в ДТП с фурой под Петербургом погибли пять человек.