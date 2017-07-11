Жара в Японии унесла жизни 6 человек

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Токио, 11 июля. Жаркая погода, которая держится в Японии на протяжении нескольких дней, стала причиной гибели шести человек.

Как сообщает РИА Новости, всего же с 3 июля в стране восходящего солнца в больницы были доставлены свыше 4200 человек. Если сравнивать с показателями предыдущей недели, то число госпитализированных увеличилось вдвое.

Добавим, что в Японии температура воздуха держится на уровне +30 …+35 градусов, а в некоторых префектурах поднимался выше этих значений.

