Исчезающий в портале НЛО сняли на видео в Якутии
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Якутск, 11 июля. В Якутии запечатлели НЛО, который исчезает в портале. В Сети появилось видео, на котором в небе заметны голубые фонари.
Как сообщает Mirror, видео было запечатлено в Якутии, но точное место действия неизвестно. Мужчина, назвавший себя Семеном, рассказал, что НЛО «был виден над домами, у него было много огней, а также паровой след».
При этом нет информации, когда именно это произошло.
В полиции отметили, что никаких звонков о странных объектах в небе к ним не поступало. Эксперты сходятся во мнении, что это, скорее всего, очередная подделка.
Bizarre video showing 'UFO disappearing inside another' leaves viewers baffledhttps://t.co/2fxJzcwL16 pic.twitter.com/A4PyG1DWnm— Daily Mirror (@DailyMirror) July 9, 2017