Исчезающий в портале НЛО сняли на видео в Якутии

В Избранное

Якутск, 11 июля. В Якутии запечатлели НЛО, который исчезает в портале. В Сети появилось видео, на котором в небе заметны голубые фонари.

Как сообщает Mirror, видео было запечатлено в Якутии, но точное место действия неизвестно. Мужчина, назвавший себя Семеном, рассказал, что НЛО «был виден над домами, у него было много огней, а также паровой след».

При этом нет информации, когда именно это произошло.

В полиции отметили, что никаких звонков о странных объектах в небе к ним не поступало. Эксперты сходятся во мнении, что это, скорее всего, очередная подделка.