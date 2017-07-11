Более 14 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Канаде

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Оттава, 11 июля. Из-за распространившихся по канадской провинции Британская Колумбия лесных пожаров экстренные службы эвакуировали более 14 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал CTV Vancouver News.

В настоящее время в провинции зафиксирован 231 лесной пожар. Стремительному распространению огня способствует частая смена направления ветра, отмечает телеканал.

Ранее Газета.ru сообщала о 3,6 тыс. эвакуированных жителей провинции Британская Колумбия. По данным издания, эвакуация проводилась к северо-западу от городка Камлупс.