Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

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В ответ на изъятие в США российской дипломатической собственности, Москва может пойти на крайние меры. Источник «Известий» в российском МИД рассказал, что в качестве ответных действий планируется выслать порядка тридцати американских дипломатов из нашей страны, а также наложить арест на объекты американской собственности в России.

Напомним, что ранее в Вашингтоне приняли решение не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря 2016 года. Не принесли положительных результатов в этом вопросе и переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись на форуме G20 в немецком Гамбурге 7 июля.

Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что для нормализации отношении между двумя странами важно решить вопрос с дипломатической собственность нашей страны так, чтобы это решение удовлетворяла обе стороны. Однако, как выяснилось, в США не представили плана по урегулированию кризиса.

Комментируя решение о том, что из страны может быть выслано около 30 американских дипломатов, в Москве заметили, что это крайние меры и их не хотелось бы принимать, но оставить действия Вашингтона без ответа также невозможно.

«Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — цитируют «Известия» своего информатора из МИД РФ.

Другой источник издания ранее сообщал о том, что в качестве ответных мер на решение Вашингтона, под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и склад в Москве. Резиденцию американского посла «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге пока решили не трогать.

По словам замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, Москва и так ждала полгода, давая возможность новой американской администрации урегулировать этот вопрос, понимая, что «это было желание Обамы испортить начало президентства Трампа».

«Но, к сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия — уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы — другого способа общения с Россией быть не может», — пояснил сенатор.

Напомним, что две принадлежащие России дачи в Вашингтоне и Нью-Йорке были арестованы по решению бывшего президента США Барака Обамы в декабре 2016 года. Также из страны было выслано 35 российских дипломатов. Официальным поводом стали обвинения якобы во вмешательстве Москвы в ход выборов в США.

Подобные действия Обамы тогда большинство расценило как попытку максимально усложнить Дональду Трампу попытки наладить диалог с Москвой. Судя по всему, Обама ждал мгновенного зеркального ответа Москвы – высылки такого же числа американских дипломатов и ареста американской дипсобственности.

Однако президент России Владимир Путин заявил, что не станет «опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, очевидно ожидая, что администрация Дональда Трампа отменит решение по собственности и высылке российских дипломатов.

После встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом появилась надежда на то, что американская сторона готова идти на уступки в этом вопросе и отменить арест дипломатической собственности. Но этого не произошло.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривалась идея увязать вопрос о российской недвижимости с возобновлением практики усыновления американскими парами российских сирот (закон «Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году - Прим. ФАН).

Кроме того, стало известно, что накануне встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой на саммите G20, сенаторы США представители Республиканской партии Марко Рубио и Джонни Айзаксон, а также демократ Джин Шахин рекомендовали президенту Дональду Трампу не возвращать России изъятую Обамой дипломатическую собственность.

По мнению американских парламентариев, подобный шаг «придаст уверенности Владимиру Путину», а также «повлечет за собой опасное расширение дестабилизирующих действия России против мировых демократий».