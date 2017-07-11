Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами
Политика
Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

    6:44  11 Июля 2017  /обновлено: 6:44  11 Июля 2017
    73

    Ответные меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

    В ответ на изъятие в США российской дипломатической собственности, Москва может пойти на крайние меры. Источник «Известий» в российском МИД рассказал, что в качестве ответных действий планируется выслать порядка тридцати американских дипломатов из нашей страны, а также наложить арест на объекты американской собственности в России.

    Напомним, что ранее в Вашингтоне приняли решение не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря 2016 года. Не принесли положительных результатов в этом вопросе и переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись на форуме G20 в немецком Гамбурге 7 июля.

    Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что для нормализации отношении между двумя странами важно решить вопрос с дипломатической собственность нашей страны так, чтобы это решение удовлетворяла обе стороны. Однако, как выяснилось, в США не представили плана по урегулированию кризиса. 

    Комментируя решение о том, что из страны может быть выслано около 30 американских дипломатов, в Москве заметили, что это крайние меры и их не хотелось бы принимать, но оставить действия Вашингтона без ответа также невозможно.

    «Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — цитируют «Известия» своего информатора из МИД РФ.

    Другой источник издания ранее сообщал о том, что в качестве ответных мер на решение Вашингтона, под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и склад в Москве. Резиденцию американского посла «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге пока решили не трогать.

    По словам замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, Москва и так ждала полгода, давая возможность новой американской администрации урегулировать этот вопрос, понимая, что «это было желание Обамы испортить начало президентства Трампа».

    Ответные меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

    «Но, к сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия — уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы — другого способа общения с Россией быть не может», — пояснил сенатор.

    Напомним, что две принадлежащие России дачи в Вашингтоне и Нью-Йорке были арестованы по решению бывшего президента США Барака Обамы в декабре 2016 года. Также из страны было выслано 35 российских дипломатов. Официальным поводом стали обвинения якобы во вмешательстве Москвы в ход выборов в США.

    Подобные действия Обамы тогда большинство расценило как попытку максимально усложнить Дональду Трампу попытки наладить диалог с Москвой. Судя по всему, Обама ждал мгновенного зеркального ответа Москвы – высылки такого же числа американских дипломатов и ареста американской дипсобственности.

    Однако президент России Владимир Путин заявил, что не станет «опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, очевидно ожидая, что администрация Дональда Трампа отменит решение по собственности и высылке российских дипломатов.

    Ответные меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

    После встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом появилась надежда на то, что американская сторона готова идти на уступки в этом вопросе и отменить арест дипломатической собственности. Но этого не произошло.

    Позже в СМИ появились сообщения о том, что в Белом доме рассматривалась идея увязать вопрос о российской недвижимости с возобновлением практики усыновления американскими парами российских сирот (закон «Димы Яковлева» был принят в России в 2012 году - Прим. ФАН).

    Кроме того, стало известно, что накануне встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой на саммите G20, сенаторы США представители Республиканской партии Марко Рубио и Джонни Айзаксон, а также демократ Джин Шахин рекомендовали президенту Дональду Трампу не возвращать России изъятую Обамой дипломатическую собственность.

    По мнению американских парламентариев, подобный шаг «придаст уверенности Владимиру Путину», а также «повлечет за собой опасное расширение дестабилизирующих действия России против мировых демократий».

    Автор: Павел Романов
    #путин #дональд трамп #россия #сша #лавров #дипсобственность
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии

        6:00 11 Июля 2017 328
        Читать
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        22:27
        Вчера

        Минобороны РФ: Показания задержанного на Украине россиянина Агеева были смонтированы
        21:04
        Вчера

        Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии
        20:00
        Вчера

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7870

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13544

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1745

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3450

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2610
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        407
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        276
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        163
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        1761