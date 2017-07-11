Российские ученые отправят на орбиту биореактор для изучения стволовых клеток

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Москва, 11 июля. Биологи из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова собираются в 2018 году отправить на орбиту биореактор для исследования, того, как отсутствие гравитации влияет на клеточные культуры. Основная цель эксперимента — изучить поведение стволовых клеток млекопитающих в условиях космического полета.

Как отметили в университете имени Сеченова, исследование поведения клеточных культур в условиях невесомости крайне важно для работы по созданию средств, которые могут помочь человеку выдерживать длительный космический полет без атрофии мышц и ослабления костной ткани. На примере мезенхимальных стволовых клеток — клеток, способных преобразовываться в любые ткани человеческого организма — ученые намерены оценить воздействие условий космической станции на клетки тела человека.

Сам аппарат уже создан, сообщил «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела передовых клеточных технологий Первого медуниверситета Михаил Крашенинников. Космонавтам не потребуется вмешиваться в работу биореактора, он снабжен тройной защитой для предотвращения любых утечек.