Крейг вновь сыграет агента 007 в фильме про Бонда

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Лондон, 11 июля. Британский актер Дэниэл Крейг согласился сыграть в очередном фильме про Джеймса Бонда, сообщает Mirror.

На мнение Крейга повлияло то, что создатели ленты отвергли других претендовавших на роль британских артистов. Продюсеры фильма Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон также надеются на возвращение в франшизу британской певицы Адель.

«Потребовалось некоторое время, чтобы Дэниэл все же решил вернуться к роли агента 007, — цитирует слова источника Mirror. — Что же до Адель, то ее участие пока не определено, но ей очень понравилось быть частью Бонда, так что, скорее всего, она вернется».

Источник издания отметил, что в прошлый раз комбинация Адель и Крейга принесла создателям фильма хорошую прибыль.

В карьере 48-летнего актера это будет уже пятый фильм франшизы. Ранее Дэниэл Крэйг отказался от возвращения к роли Джеймса Бонда, несмотря на гонорар в 68 млн фунтов, сообщает RT.