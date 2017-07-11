Стал известен лучший гол Кубка конфедераций по версии ФИФА

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Цюрих, 11 июля. Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) выбрали лучший гол прошедшего в России Кубка конфедераций.

Как сообщает RT, согласно информации, размещенной на сайте организации, лучшим признан гол в исполнении мексиканца Марка Фабиана во время полуфинальной встречи со сборной ФРГ.

К слову, это был единственный гол, забитый командой Мексики в том матче на 89-й минуте. Напомним, что победу праздновали немцы, которые в итоге и стали победителями Кубка конфедераций.

Добавим, что в пятерку самых красивых голов турнира по версии FIFA также вошли голы еще одного мексиканца Рауля Хименеса, а также Андре Силву из Португалии, немца Керема Демирбая и камерунца Андре-Франка Замбо Ангисса.