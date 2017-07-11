Сирия: пожарные Алеппо рассказали, как работают при аномальной жаре

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Алеппо (Сирия), 11 июля. Жара, достигающая 50 градусов Цельсия, значительно прибавила работы пожарным сирийского Алеппо. Со своими задачами им приходится справляться, несмотря на изношенность техники и нехватку специалистов.

Как рассказал журналистам начальник пожарной части района Сулеймания Алеппо Халид Мукрыш, каждый день спасатели выезжают около 15 раз. Месяцем ранее экстренных вызовов было в три раза меньше.

Увеличилось число пожаров и из-за отсутствия постоянного электроснабжения в городе.

По словам Мукрыша, работу пожарных осложняет еще и то, что отсутствует необходимая спецтехника. До начала боевых действий в Алеппо в этой пожарной части было 10 спецавтомобилей, в настоящее время остались две, которые самостоятельно восстановили местные умельцы.

В пожарной части остро чувствуется нехватка квалифицированных кадров, так как большинство из них сейчас на фронте.