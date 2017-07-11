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Сирия: пожарные Алеппо рассказали, как работают при аномальной жаре
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    Сирия: пожарные Алеппо рассказали, как работают при аномальной жаре

    6:24  11 Июля 2017
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    Сирия: пожарные Алеппо рассказали, как работают при аномальной жаре

    Алеппо (Сирия), 11 июля. Жара, достигающая 50 градусов Цельсия, значительно прибавила работы пожарным сирийского Алеппо. Со своими задачами им приходится справляться, несмотря на изношенность техники и нехватку специалистов.

    Как рассказал журналистам начальник пожарной части района Сулеймания Алеппо Халид Мукрыш, каждый день спасатели выезжают около 15 раз. Месяцем ранее экстренных вызовов было в три раза меньше.

    Увеличилось число пожаров и из-за отсутствия постоянного электроснабжения в городе. 

    По словам Мукрыша, работу пожарных осложняет еще и то, что отсутствует необходимая спецтехника. До начала боевых действий в Алеппо в этой пожарной части было 10 спецавтомобилей, в настоящее время остались две, которые самостоятельно восстановили местные умельцы. 

    В пожарной части остро чувствуется нехватка квалифицированных кадров, так как большинство из них сейчас на фронте.

    Сирия: пожарные Алеппо рассказали, как работают при аномальной жаре

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #алеппо
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