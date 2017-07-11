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Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
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    Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон

    7:00  11 Июля 2017
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    50 жителей Дамаска вступили в ряды САА

    Сирия, 11 июля. 50 жителей Дамаска вступили в ряды САА, SDF создали первый женский батальон. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): на КПП в Восточной Гуте бойцы САА пресекли попытку контрабанды большого количество оружия и боеприпасов на грузовике, в ряды САА вступают жители ранее освобожденных восточных районов столицы.

    Сирийская свободная армия (ССА**): уничтожила пулемет САА на КПП Залин на северном фронте провинции Хама.

    «Тахрир аш-Шам»***: обстреляли «спящие ячейки» ИГИЛ* в Идлибе.

    SDF****: полностью освободили старый район города Ракка, создали первое женское подразделение под названием «Батальон мученицы Амары», освободили от ИГ* деревню Укайриша к юго-востоку от Ракки.

    Курды: курдские бойцы ввели новый налог за «крышу» для фермеров в провинции Хасака.

    «Исламское государство»*: опубликовало видеоматериалы последствий авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США по Ракке, на кадрах показаны разрушенные улицы и трупы детей.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, на КПП в Восточной Гуте бойцы САА остановили для проверки грузовик, в котором после тщательного досмотра было обнаружено потайное отделение, где были спрятаны сотни минометных снарядов, противотанковых ракет, мин и много боеприпасов, принадлежавших боевикам. Водитель был заключен в тюрьму и в ближайшее время его допросят. Контрабанда из правительственного Дамаска на территорию Восточного побережья Восточной Гуты является серьезной проблемой с 2012 года, так как гражданские лица часто пытаются на этом заработать. Как правило, эти поездки финансируют страны Персидского залива.

    По сообщению информагентства Al-Masdar News, жители освобожденных ранее восточных районов столицы присоединяются к САА. Только в понедельник около 50 мужчин присоединились к САА в районе Барзе. Некоторые из призывников оказались амнистированными бывшими боевиками сил оппозиции.

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Как сообщает новостной портал Al-Masdar News, были получены редкие фотографии военной авиабазы США на востоке провинции. Информагентство считает важным отметить то, что США построили свыше дюжины авиабаз в северной Сирии без разрешения законного сирийского правительства.

    Провинция Хомс

    Провинция Хомс

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@delfoo) один из источников, колонна БТРов САА направляется к осажденной террористами пустыне на востоке провинции.

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    По сообщению одного из источников в его аккаунте в Twitter (@Interbrigades), боевики группировки «Тахрир аш-Шам» обстреляли «спящие ячейки» ИГИЛ в Идлибе.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Агентство Амак опубликовало видеоматериалы последствий авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США по столице провинции. На кадрах показаны разрушенные улицы и трупы детей.

    По сообщению курдского источника в его аккунте в Twitter (@AfarinMamosta), SDF полностью освободили старый район города Ракка.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из источников, SDF создали первое женское подразделение под названием «Батальон мученицы Амары».

    По сообщению курдских источников, бойцы SDF освободили от ИГ деревню Укайриша к юго-востоку от Ракки.

    Провинция Хама

    Провинция Хама

    Как сообщает один из источников, боевики ССА уничтожили пулемет САА на КПП Залин на северном фронте провинции.

    Провинция Хасака

    Сирийский Курдистан

    По неподтвержденным сведениям из разных источников, курдские бойцы ввели новый налог за «крышу» для местных фермеров.

    Ирак

    Карта Мосула

    По сообщению информационного агентства Iraqi Day, премьер-министр Ирака официально сообщил о полном освобождении Мосула. 11 июля объявлено праздничным днем.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #игил
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        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон

        7:00 11 Июля 2017 0
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        6:00
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