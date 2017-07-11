Сирия: военные перехватили груз оружия для боевиков в Восточной Гуте

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Дамаск, 11 июля. Сирийские правительственные войска перехватили в районе Дамаска груз вооружения, предназначавшийся для террористов из «умеренной оппозиции» в Восточной Гуте.

В захваченном грузе было обнаружено большое количество минометных снарядов и боеприпасов, а также пусковые установки противотанковых ракет.

Syrian Army capture huge ammunition for militants were destined for smuggling to the eastern Ghouta pic.twitter.com/zsLW9R1Kgd — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) July 10, 2017

Напомним, в ряде районов на юге Сирии продолжает действовать режим перемирия, введенный в полдень в воскресенье. На данный момент стороны не сообщали о значимых нарушениях режима прекращения огня в рамках договоренностей между Россией и США. Кроме действующей зоны деэскалации в Даръа готовится к введению режим перемирия в районе Хомса и Восточной Гуты.