США проталкивают ужесточение санкций против КНДР в СБ ООН

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Нью-Йорк, 11 июля. США подготовили и представили пяти постоянным членам Совбеза ООН проект резолюции об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом со ссылкой на неназваные источники в дипломатических кругах сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что ужесточение санкций против КНДР связано с проведенным Пхеньяном ракетным испытанием. Текст самого документа издание не приводит.

Напомним, 4 июля власти Северной Кореи объявили о проведении первого успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Сразу после этого постпред США при ООН Никки Хейли выступила на заседании Совета безопасности организации с заявлением, в котором предупредила о подготовке проекта резолюции, предусматривающей ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.