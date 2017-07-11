Полиция задержала в офисных зданиях Конгресса США 80 протестующих

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Вашингтон, 11 июля. Полиция Вашингтона задержала в офисных зданиях американского Конгресса 80 протестующих.

Как пишут «Известия», задержанные, которые протестовали против реформы здравоохранения, предложенной Дональдом Трампом, ворвались в здание около двух часов дня по местному времени.

Через 2,5 часа порядок в Конгрессе был наведен. Правоохранители сообщили, что 21 демонстрант был задержан в офисах сената, еще 59 протестующих были арестованы в помещениях палаты представителей.

В полиции отметили, что правоохранители сначала «просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации» и «задерживали тех, кто отказывался» повиноваться данному требованию.