Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

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Стамбул, 11 июля. Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории. Об этом сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан.

На полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле Озджан заявил, что стороны договорились по вопросу финансирования. При этом он отметил, что не имеет права «раскрывать цифры»: в каком процентом соотношении Москва и Анкара будут оплачивать проект.

Озджан также подтвердил, что выход газопровода на сушу будет осуществлен во Фракии (европейской части Турции) в районе Кыйыкёй, передает РИА Новости.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.