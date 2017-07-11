Задымление в диспетчерском центре парализовало работу аэропортов в Вашингтоне

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Вашингтон, 11 июля. Сотни авиарейсов в регионе столицы США были задержаны после эвакуации сотрудников диспетчерского центра Федерального авиационного управления США в Леесбурге, штат Вирджиния. Как сообщает The Washington Post, задержки отправления в трех крупнейших аэропортах в регионе в среднем составляли 90 минут.

Представители пожарной охраны округа Лоудоун сообщили, что диспетчерский центр в Леесбурге был эвакуирован около 18.30 по местному времени в понедельник (1.30 ночи вторника по московскому времени) из-за задымления, вызванного строительными работам поблизости. По данным пожарных, пары строительных материалов попали в вентиляцию здания, после чего персонал здания пришлось эвакуировать. Одну из сотрудниц центра доставили в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия.

«Мы работаем над тем, чтобы полностью очистить воздух в здании», — заявили спасатели. Аэропорты в районе Вашингтона, между тем, продолжают работать с задержками.