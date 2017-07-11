В Белом доме заявили о поддержке новых санкций против России

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Ограничительные меры, заявленные в новом законопроекте американских сенаторов по России и Ирану, поддерживает администрация США. Об этом заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт.

«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции», — сказал он.

Однако Шорт отметил, что президента США Дональда Трампа беспокоит ряд ограничений, касающихся его лично. Ведь законодатели предусмотрели положение, юридически ограничивающее действия главы Белого дома. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса. В сообщении директора по вопросам законодательной деятельности при Белом доме отмечается, что законопроект «юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам Конгресса».

Шорт назвал этот документ «дипломатическим вызовом» для Белого дома. После принятия закона, считает чиновник, Вашингтон не сможет «быстро реагировать на некоторые обстоятельства».

Напомним, что 15 июня в Сенате США был одобрен законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Согласно документу, за который дружно голосовали американские сенаторы, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.



В одном из положений также говорится о том, что президент США может наложить ограничительные меры на лиц, намеренных инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Также под санкции могут попасть лица, предоставляющие фирмам-подрядчикам из России услуги, технологии и информационную поддержку.

Пока законопроект не прошел рассмотрение Палаты представителей Конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.

Ранее он уже вызвал раскол в американском Сенате. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США отправило его на экспертизу в профильный комитет — по иностранным делам. А когда технические недоработки в нем были исправлены, документ передали в Палату представителей.

Но теперь демократы в Сенате считают, что республиканцы в Палате представителей не примут исправленный вариант документа, вместо этого сделав его более удобным для Трампа. Из-за своих опасений представители демократической партии могут использовать процессуальную жалобу или воспользоваться другой тактикой, а это может отсрочить прохождение документом всех инстанций, прежде чем попасть на стол к главе Белого дома.

Этих сенаторов от Демократической партии США председатель комитета по международным отношениям сената Боб Коркер назвал «лучшими друзьями России».

О том, что санкции это – не российская игра, заявил на саммите G20 в немецком Гамбурге министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Санкции – не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России. И во время панельной сессии президент Путин отметил, что невозможно обсуждать честную торговлю в условиях, когда некоторые страны вводят ограничительные меры», — сказал Орешкин журналистам на полях «двадцатки» в Гамбурге.

Ранее новые ограничительные меры в отношении России осудили в ФРГ и Австрии. Глава германского МИД Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в стремлении вынудить Европу закупать американский сжиженный газ.

Раскритиковали санкции, одобренные сенаторами США против граждан и компаний Ирана и России и спикер иранского парламента Али Лариджани. Он заявил, что решение американского Сената противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

Однако глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о том, когда же будут сняты меры ограничения, наложенные на Россию, заявил, что это может случиться только после разрешения вопроса по Украине.

«Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.