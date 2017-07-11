В обход санкций: западные инвесторы зашли в Россию через офшоры

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Москва, 11 июля. Багамские и Бермудские острова обеспечили четверть прямых инвестиций в Россию в 2016 году. Эти страны инвестируют больше, чем Великобритания, США, Франция, Германия, Япония и Китай вместе взятые. А поток из офшорных юрисдикций с момента введения антироссийских санкций удвоился.

Распределение инвестиций изменилось с введением антироссийских санкций. До 2013 года наибольший поток прямых инвестиций шел с Кипра, Ирландии, Люксембурга, Великобритании и Франции. С введением санкций в 2014 году офшоры доминируют в финансовых потоках. За последние три года приток средств с Багамских и Бермудских островов вырос с 5,4 до 8,2 млрд долларов (четверть от всех прямых инвестиций в Россию).

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Минфину, данная тенденция легко объясняется: «резиденты западных стран, которые в прежние годы инвестировали в Россию, теперь по политическим причинам делают это через офшоры».

Руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК групп Дмитрий Водчиц считает, что багамской и бермудской юрисдикциями пользуются именно американские финансовые корпорации.