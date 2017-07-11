США и Великобритания призвали страны Персидского залива к диалогу с Катаром

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Вашингтон, 11 июля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон прибыл в Кувейт, где начинается его первое дипломатические турне по странам Ближнего Востока. В Кувейте и Саудовской Аравии представитель США намерен предпринять попытку добиться урегулирования ситуации вокруг Катара.

США, Великобритания и Кувейт уже призвали Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива как можно скорее преодолеть разногласия и вернуться к диалогу, сообщает Reuters. Вместе с Тиллерсоном в Кувейт прибыл британский советник по вопросам безопасности Марк Седвилл, который будет принимать участие в переговорах с Катаром в качестве посредника.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», власти Катара объявили, что политическое и экономическое давление со стороны других арабских стран является недопустимым нападением на суверенность страны. Представители эмирата категорически отвергают обвинения в поддержке терроризма.