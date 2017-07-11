Арабские страны обвинил Катар в невыполнении старых секретных договоров

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Каир, 11 июля. Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Катар в невыполнении соглашений 2013 — 2014 годов. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении говорится, что Катар в 2013 — 2014 годах принял на себя обязательства в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), но не выполнил их. Ранее СМИ сообщали о достижении соглашений между странами, но их содержание опубликовали лишь теперь. По договору стороны должны были «воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов ССАГПЗ».

«Распространенные документы вне всяких сомнений подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств и нарушал свои обещания», — говорится в распространенном арабскими странами заявлении.

Напомним, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня текущего года. Позже отношения с Дохой разорвали Йемен, Ливия, Мальдивы, Коморские Острова и Мавритания. Страны выдвинули Катару ультиматум 23 июня, 5 июля Доха отвергла их требования, сообщает RT.