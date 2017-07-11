Европа отремонтирует магистральный газопровод в Казахстане

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Москва, 11 июля. Европа планирует модернизировать газопровод в Казахстане. Соответствующий тендер на днях опубликовал Европейский банк реконструкции и развития, акционерами которого являются 65 стран и Европейский союз.

Согласно документу, работы, которые должны быть завершены в 2019 году, будут проводиться в рамках большого проекта по модернизации газопровода, который позволит Астане увеличить объемы поставок и обеспечить газом Европу. Координатором проекта выступит основная государственная газотранспортная компания Казахстана «АО «КазТрансГаз Аймак».

Стоимость проекта оценивается в 25 млрд тенге (около 67,5 млн евро), сообщает RT.

Напомним, в середине 2015 года Европейский совет принял план действий с целью поиска новых поставщиков газа в Европу. Развитие проекта «Южный газовый коридор», участником которого и хочет стать Казахстан, стало приоритетным. Ожидается, что поставки газа из Каспийского региона существенно снизят потребность Европы в российском газе (на сегодняшний день Россия — крупнейший поставщик газа в Европу).