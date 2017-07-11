Сириец: Это не революция или гражданская война, США отправляют террористов

Дамаск, 11 июля. Житель Сирии написал воззвание к народу Америки в своем аккаунте в соцсети Facebook под ником «Majd», об этом сообщает журналист Марк Талиано.

«Я сириец, живущий в Сирии среди этого всего. Мы видели ужасные вещи. Это никогда не было ни революцией, ни гражданской войной. Ваше правительство отправляет террористов. Это «Аль-Каида» (запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ), ваххабиты, салафиты, Талибан* (запрещена в РФ), а еще исламисты, экстремисты, которых посылает Запад, Саудовская Аравия, Катар и Турция. Ваш Обама и тот, кто за ним или над ним, поддерживают «Аль-Каиду»* и ведут войну против моей страны. Мы думали, вы против Аль-Каиды, а теперь вы поддерживаете их.

Большинство здесь любит Асада. Он никогда не совершал преступлений против собственного народа. Химическая атака была инсценирована террористами, которым помогали США и Великобритания, и т.д. И все здесь это знают.

Американский народ и американские солдаты не должны поддерживать террористов Аль-Каиды, которые убивают христиан, мусульман и всех остальных в моей стране. Каждая резня на их совести. Мы были счастливы в Сирии: у нас было бесплатное школьное и университетское образование, доступное для всех, бесплатное здравоохранение, не было ГМО и химикатов, никаких банков, контролируемых МВФ Ротшильда, государственного центрального банка, который дает 11%. Мы самодостаточные, и у нас нет никаких долгов в какой-либо стране или банке. Жизнь до кризиса была такой замечательной. Теперь она ужасна и трудна в некоторых регионах.

Я не понимаю, как добрый и храбрый американский народ может принять то, что мою страну бомбят, страну, которая никогда не причиняла им вреда. Они принимают это, помогая тем самым варварам из «Аль-Каиды». Эти животные перерезают глотки и отрубают головы ради своего удовольствия, обезглавливают младенцев и насилуют детей.

Они демоны. Наша армия, которой помогают миллионы гражданских ополченцев, выигрывают битву против Аль-Каиды. Но теперь США хотят разбомбить к чертовой матери нашу страну, чтобы «Аль-Каида» могла одержать верх. Американский народ, пожалуйста, помоги нам. Они разрушают колыбель цивилизации. Остановите ваше правительство.

Привлеките к ответственности эту марионетку, которая у вас вместо президента, поддержите Рона Пола или кого-нибудь подобного, кто является настоящим американским патриотом.

Будьте уверены, что, если это будет мировая война, очень многие умрут. Сирия может и будет защищаться, топить многие американские корабли. Иран станет воевать. Россия и Китай, в конце концов, если все зайдет слишком далеко. И все это для чего? Для элиты, которая создала «Аль-Каиду» через правительство Америки, и использует эту группировку для проведения войн чужими руками и дестабилизации стран, которые не соглашаются с их новыми планами по наведению мирового порядка?

Американский народ, вам нужно восстановить контроль над своей страной. Теперь все ненавидят вас за то, что вы приносите с собой смерть, куда бы вы ни пришли. Спросите у иракцев, афганцев, пакистанцев, палестинцев, сирийцев, македонцев и сербов, ливийцев, сомалийцев, йеменцев - всех, кого вы ежедневно убиваете с помощью дронов. Американцы, остановите войны. Хватит войн. Используйте дипломатию, диалог, помощь, а не силу», — обратился с призывом к американскому народу житель Сирии под ником «Majd».