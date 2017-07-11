Ремонты на КАД и Лесном проспекте Петербурга стали причиной огромных пробок

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 июля. Работы по ремонту дорожного покрытия на Кольцевой автодороге и Лесном проспекте Петербурга стали причиной огромных пробок, парализовавших вчера важные автомобильные направления в городе.

Заторы перед ремонтируемыми участками возникли еще ранним утром: так, по данным мониторинга, в районе 103-го километра КАД между пересечениями с Колтушским и Шафировским проспектами пробка длиной в 7,3 километра сформировалась еще в 8.30 утра. Там из-за ремонта перекрыты две полосы автомагистрали из четырех и закрыт ряд съездов с внешнего кольца КАД. Водителям в среднем требовалось около 28 минут, чтобы преодолеть пробку.

Пробка на Лесном проспекте привела к тому, что дополнительные пробки собрались на соседнем Большом Сампсониевском проспекте и Гренадерской улице, а также на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных.