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Трамп-младший поведает сенаторам о встрече с юристом из России
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    Трамп-младший поведает сенаторам о встрече с юристом из России

    4:56  11 Июля 2017
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    Трамп-младший поведает сенаторам о встрече с юристом из России

    Вашингтон, 11 июля. Дональд Трамп-младший готов рассказать членам специального комитета по разведке Сената о встрече с юристом из России.

    Как передает «Газета.ru», об этом старший сын американского президента написал в своем акаунте в Twitter. «Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — уточнил Трамп-младший.

    RT напоминает, что позавчера в The New York Times была опубликована заметка о том, что  Дональд Трамп-младший в июне прошлого года провел беседу с адвокатом Натальей Весельницкой.

    Та, якобы, обещала предоставить некий компромат на Хиллари Клинтон, однако, по словам сына главы США, «информация не было значимой». Кроме того, Трамп-младший и Весельницкая поговорили на другие темы.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша
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