Трамп-младший поведает сенаторам о встрече с юристом из России

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Вашингтон, 11 июля. Дональд Трамп-младший готов рассказать членам специального комитета по разведке Сената о встрече с юристом из России.

Как передает «Газета.ru», об этом старший сын американского президента написал в своем акаунте в Twitter. «Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — уточнил Трамп-младший.

RT напоминает, что позавчера в The New York Times была опубликована заметка о том, что Дональд Трамп-младший в июне прошлого года провел беседу с адвокатом Натальей Весельницкой.

Та, якобы, обещала предоставить некий компромат на Хиллари Клинтон, однако, по словам сына главы США, «информация не было значимой». Кроме того, Трамп-младший и Весельницкая поговорили на другие темы.