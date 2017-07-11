Сирия: САА и союзники отбили несколько населенных пунктов и оттеснили боевиков в провинции Эс-Сувейда

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Дамаск, 11 июля. Правительственные войска отбили несколько населенных пунктов у Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Эс-Сувейда и вынудили боевиков отступить. Сообщает Syrian War Daily.

По данным портала, подразделениям Сирийской арабской армии (САА) и проправительственным силам удалось занять ряд находившихся под контролем ССА поселений в провинции Эс-Сувейда. Отряды боевиков оказались под угрозой окружения и были вынуждены отступить на северо-восток.

Напомним, правительственные войска проводят в провинции Эс-Сувейда операцию «Великий рассвет». Накануне подразделения САА заняли сразу 16 поселений.