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Сирия: САА и союзники отбили несколько населенных пунктов и оттеснили боевиков в провинции Эс-Сувейда
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    Сирия: САА и союзники отбили несколько населенных пунктов и оттеснили боевиков в провинции Эс-Сувейда

    4:56  11 Июля 2017
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    Сирия: САА и союзники отбили несколько населенных пунктов и оттеснили боевиков в провинции Эс-Сувейда

    Дамаск, 11 июля. Правительственные войска отбили несколько населенных пунктов у Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Эс-Сувейда и вынудили боевиков отступить. Сообщает Syrian War Daily.

    По данным портала, подразделениям Сирийской арабской армии (САА) и проправительственным силам удалось занять ряд находившихся под контролем ССА поселений в провинции Эс-Сувейда. Отряды боевиков оказались под угрозой окружения и были вынуждены отступить на северо-восток.

    Напомним, правительственные войска проводят в провинции Эс-Сувейда операцию «Великий рассвет». Накануне подразделения САА заняли сразу 16 поселений.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия
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