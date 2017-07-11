Появилось видео последствий ДТП в Иркутске, из-за которого образовалась пробка

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Иркутск, 11 июля. На YouTube опубликовано видео последствий аварии на Маршала Конева в Иркутске, из-за которой образовалась огромная пробка.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие имело место быть около шести вечера по местному времени в понедельник. В столкновении грузовика и Toyota Camry, инормарка была сильно повреждена.

Кроме того, в ДТП также попали еще один грузовик и Subaru Impreza. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не погиб, травмы получили трое. В ГИБДД выясняют все детали произошедшего.