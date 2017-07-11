Сирия: САА ведет обстрел удерживаемой террористами дороги в Даръа

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Дамаск, 11 июля. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает интенсивные обстрелы дороги между поселениями Аль-Карак и Аль-Рахм в провинции Даръа, сообщает Syrian War Daily.

Подразделения правительственных войск продолжают наносить артиллерийские удары по позициям удерживающих дорогу между населенными пунктами Аль-Карак и Аль-Рахм в провинции Даръа террористов. О потерях боевиков не сообщается.

Напомним, в провинции Даръа на сторону террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) перешла часть отрядов входящей в вооруженную оппозицию Сирийской свободной армии (ССА). Новая группировка получила название «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

* Организация запрещена на территории РФ.