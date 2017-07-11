Школьник в США позвонил главе Пентагона и взял у него интервью

В Избранное

Вашингтон, 11 июля. Американский школьник, выяснив служебный телефон министра обороны, позвонил ему и взял интервью.

Как пишут «Известия», некий Тедди Фишер увидел в местной прессе фото Джеймса Мэттиса с папкой бумаг в руках, к которой был прикреплен стикер. Увеличив снимок, школьник смог прочесть номер телефона главы Пентагона.

Недолго думая, вундеркинд отравил сообщение Мэттису, где рассказал, как узнал его номер телефон и с просьбой об интервью. Глава военного ведомства по достоинству оценил смекалку подростка и не отказал ему.

В итоге беседа длилась 45 минут, во время которой глава Пентагона ответил на множество вопросов Тедди Фишера: Джеймс Мэттис высказал свое мнение о Бараке Обаме и ситуации на Ближнем Востоке, а также рассказал о своем отношении к мировому экстремизму.