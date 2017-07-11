Донбасс: в результате обстрела со стороны ВСУ ранены двое жителей ДНР

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Донецк (ДНР), 11 июля. В Донецкой народной республике в результате обстрела с позиций киевских силовиков ранены двое мирных жителей.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, около 11 вечера во время попадания снаряда в квартиру пострадали мужчина и женщина, проживающие в поселке Трудовские, что на западе Донецка.

Добавим, что ранее в течение понедельника киевские силовики нанесли удары из артиллерии и минометов по окрестностям Ясиноватой. Кроме того под огонь также попали населенные пункты Минеральное и Яковлевка.