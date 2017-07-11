Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Арабские страны обвинил Катар в невыполнении старых секретных договоров
Новороссия
Донбасс: в результате обстрела со стороны ВСУ ранены двое жителей ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: в результате обстрела со стороны ВСУ ранены двое жителей ДНР

    4:21  11 Июля 2017
    105

    Донбасс: в результате обстрела со стороны ВСУ ранены двое жителей ДНР

    Донецк (ДНР), 11 июля. В Донецкой народной республике в результате обстрела с позиций киевских силовиков ранены двое мирных жителей.

    Как сообщает Донецкое агентство новостей, около 11 вечера во время попадания снаряда в квартиру пострадали мужчина и женщина, проживающие в поселке Трудовские, что на западе Донецка.

    Добавим, что ранее в течение понедельника киевские силовики нанесли удары из артиллерии и минометов по окрестностям Ясиноватой. Кроме того под огонь также попали населенные пункты Минеральное и Яковлевка.

    Автор: Константин Терехов
    #днр #всу #донбасс #донецк
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09 10 Июля 2017 388
        Читать
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        22:27
        Вчера

        Минобороны РФ: Показания задержанного на Украине россиянина Агеева были смонтированы
        21:04
        Вчера

        Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии
        20:00
        Вчера

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек
        19:42
        Вчера

        Мэр Нижнего Тагила рассказал о роли Путина в решении вопроса с выплатой долгов по зарплате

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7860

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13533

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1745

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3444

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2607
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        388
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        262
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        154
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        1649