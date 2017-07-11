В центре Кемерово обнаружили тело женщины

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Кемерово, 11 июля. В центре столицы Кемеровской области обнаружено тело женщины со следами травм.

Тело обнаружили на стройке, недалеко от одного из торговых комплексов Кемерово. Местные СМИ отмечают, что специалисты следственных органов не нашли на трупе следов насильственной смерти. Но на теле есть характерные для падения с большой высоты травмы.

Следственные органы начали проверку, выясняются все детали произошедшего.

Ранее Газета.ru сообщила об обнаружении тела пожилой женщины в Москве. Труп 84-летней пенсионерки нашли в морозильной камере холодильника в квартире дома по улице Расковой. Сын умершей пояснил, что решил заморозить тело матери для сохранности.