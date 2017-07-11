Стало известно, сколько в Кемеровской области продержится похолодание

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Кемерово, 11 июля. Неделя в Кемерове и области будет носить неустойчивый характер, временами пройдут дожди, температура хоть и будет ниже климатической нормы, но вполне сносной.

Как рассказали в местном Гидрометцентре, в течение ближайших дней ждать возвращения жары не стоит. В дневные часы вплоть до выходных градусник будет показывать не выше +25.

В уик-энд даже похолодает до +20 …+22 градусов. При этом во все дни нельзя будет исключать дожди, местами – сильные, с грозами и достаточно сильным порывистым ветром.

По предварительным данным, жаркое сибирское лето вернется в регион не раньше следующей недели.

