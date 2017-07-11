Сирия: в результате атаки террористов-смертников на позиции САА погибли 7 солдат

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Дамаск, 11 июля. В результате произошедшей накануне ночью атаки террористов-смертников в Дамаске убиты военнослужащие Сирийской арабской армии (САА).

Минувшей ночью позиции правительственный войск в районе города Хауш-Насри в провинции Дамаск подверглись атаке террористов-смертников, сообщает Syrian War Daily. Погибли семь солдат САА, о потерях боевиков информации нет.

Напомним, в провинции Дамаск не прекращаются столкновения правительственных войск и боевиков радикальной организации «Файлак Ар-Рахман». Накануне стало известно, что радикалам удалось отразить атаку правительственных войск в районе восточной Гуты