Сирия: в бою с ИГИЛ в Хомсе погибли 3 солдата САА

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Дамаск, 11 июля. В бою подразделений Сирийской арабской армии (САА) с боевиками ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в Хомсе погибли три солдата правительственных войск, сообщает Syrian War Daily.

Вооруженное столкновение произошло к востоку от населенного пункта Арак в провинции Хомс. В бою подразделения САА понесли потери. Погибли три человека, ранения получили четыре военнослужащих.

Ранее стало известно, что правительственные войска вернули контроль над газовой станцией «Хейль» в Хомсе. Также сообщается, что САА продолжают наступление в сторону находящихся под контролем ИГИЛ нефтяных месторождений.

* Организация запрещена на территории РФ.