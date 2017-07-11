Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: в результате атаки террористов-смертников на позиции САА погибли 7 солдат
Весь мир
Сирия: в бою с ИГИЛ в Хомсе погибли 3 солдата САА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в бою с ИГИЛ в Хомсе погибли 3 солдата САА

    3:39  11 Июля 2017
    61

    Сирия: в бою с ИГИЛ в Хомсе погибли 3 солдата САА

    Дамаск, 11 июля. В бою подразделений Сирийской арабской армии (САА) с боевиками ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в Хомсе погибли три солдата правительственных войск, сообщает Syrian War Daily.

    Вооруженное столкновение произошло к востоку от населенного пункта Арак в провинции Хомс. В бою подразделения САА понесли потери. Погибли три человека, ранения получили четыре военнослужащих.

    Сирия: в бою с ИГИЛ в Хомсе погибли 3 солдата САА

    Ранее стало известно, что правительственные войска вернули контроль над газовой станцией «Хейль» в Хомсе. Также сообщается, что САА продолжают наступление в сторону находящихся под контролем ИГИЛ нефтяных месторождений.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #иг #игил
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09 10 Июля 2017 372
        Читать
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        22:27
        Вчера

        Минобороны РФ: Показания задержанного на Украине россиянина Агеева были смонтированы
        21:04
        Вчера

        Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии
        20:00
        Вчера

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек
        19:42
        Вчера

        Мэр Нижнего Тагила рассказал о роли Путина в решении вопроса с выплатой долгов по зарплате

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7853

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13531

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1742

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3441

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2604
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        372
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        253
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        152
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        1554