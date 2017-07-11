Сирия: САА понесла потери в боях с ИГИЛ в Хаме

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Дамаск, 11 июля. Боевики ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) отразили атаку правительственных войск в районе Саламии в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Syrian War Daily.

Силы Сирийской арабской армии (САА) предприняли неудачную атаку на позиции боевиков ИГИЛ в районе Саламии в провинции Хама. Террористам удалось отразить наступление правительственных войск. В результате боев погибли 7 солдат САА.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Идлиб представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» провели серию арестов боевиков ИГИЛ. Общее количество задержанных превысило 120 человек, среди них есть высокопоставленные командиры террористической организации.

* Организация запрещена на территории РФ.