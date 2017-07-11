Лавров прибыл на неформальную встречу министров ОБСЕ в Австрию

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Москва, 11 июля. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Вену для участия в неформальной встрече министров входящих в ОБСЕ стран.

Встреча состоится в пригороде австрийской столицы Мауэрбахе. Ее основной темой станет «Построение доверия через диалог и сотрудничество». По сообщению МИД России, российская делегация поднимет вопрос об «опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России». Также на встрече центральное место будут занимать кризису на Украине вопросам борьбы с международным терроризмом.

Sergey Lavrov arrived in Austria to take part in OSCE Informal ministerial meeting/ #Лавров прибыл в Вену д/участия в неформальном СМИД ОБСЕ pic.twitter.com/J1ZvLVkUoD — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) July 10, 2017

По сообщению RT, предстоящую встречу в Мауэрбахе Сергей Лавров в середине июня обсудил с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьяном Курцем.

В ОБСЕ входит 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Кто будет представлять на встрече США пока не сообщается