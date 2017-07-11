Лавров прибыл на неформальную встречу министров ОБСЕ в Австрию
Москва, 11 июля. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Вену для участия в неформальной встрече министров входящих в ОБСЕ стран.
Встреча состоится в пригороде австрийской столицы Мауэрбахе. Ее основной темой станет «Построение доверия через диалог и сотрудничество». По сообщению МИД России, российская делегация поднимет вопрос об «опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России». Также на встрече центральное место будут занимать кризису на Украине вопросам борьбы с международным терроризмом.
По сообщению RT, предстоящую встречу в Мауэрбахе Сергей Лавров в середине июня обсудил с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьяном Курцем.
В ОБСЕ входит 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Кто будет представлять на встрече США пока не сообщается