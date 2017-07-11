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Лавров прибыл на неформальную встречу министров ОБСЕ в Австрию
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    Лавров прибыл на неформальную встречу министров ОБСЕ в Австрию

    3:05  11 Июля 2017
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    Лавров прибыл на неформальную встречу министров ОБСЕ в Австрию

    Москва, 11 июля. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Вену для участия в неформальной встрече министров входящих в ОБСЕ стран.

    Встреча состоится в пригороде австрийской столицы Мауэрбахе. Ее основной темой станет «Построение доверия через диалог и сотрудничество». По сообщению МИД России, российская делегация поднимет вопрос об «опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России». Также на встрече центральное место будут занимать кризису на Украине вопросам борьбы с международным терроризмом.

    По сообщению RT, предстоящую встречу в Мауэрбахе Сергей Лавров в середине июня обсудил с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьяном Курцем.

    В ОБСЕ входит 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Кто будет представлять на встрече США пока не сообщается

    Автор: Виталий Малясев
    #россия
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