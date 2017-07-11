Лавров встретится в Брюсселе с Могерини и премьер-министром Бельгии

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Москва, 11 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Брюсель, где у него запланирована встреча с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини, а также бельгийским министром иностранных дел Дидье Рейндерсом и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

С Могерини Лавров встретится в этот вторник. С ней он намерен обсудить ряд глобальных вопросов внешней политики, включая урегулирование на Украине и в Сирии.

Встреча с руководителями Бельгии пройдет в среду. С Рейндерсом и Мишелем Лавров обсудит перспективы двустороннего сотрудничества и ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом.