Путину показали на «Иннопроме» «умное производство»
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Екатеринбург, 11 июля. Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом посетил столицу Свердловской области и открыл международную промышленную выставку «Иннопром-2017».
На выставку прибыли представители более 600 крупных промышленных производителей из 20 стран мира. Участники «Иннопром-2017» представляют роботостроение, машиностроение, металлургию и другие сферы «умного производства».
Владимир Путин отметил некоторые из проектов отечественных разработчиков. Положительную оценку президента получила система контроля бодрствования водителей, сообщает Газета.ru.
«Вещь нужная», — заметил Владимир Путин после ознакомления с особенностями новинки.