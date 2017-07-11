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Путину показали на «Иннопроме» «умное производство»
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    Путину показали на «Иннопроме» «умное производство»

    2:46  11 Июля 2017
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    Путину показали на «Иннопроме» «умное производство»

    Екатеринбург, 11 июля. Президент России Владимир Путин с двухдневным визитом посетил столицу Свердловской области и открыл международную промышленную выставку «Иннопром-2017».

    На выставку прибыли представители более 600 крупных промышленных производителей из 20 стран мира. Участники «Иннопром-2017» представляют роботостроение, машиностроение, металлургию и другие сферы «умного производства».

    Путину показали на «Иннопроме» «умное производство»

    Владимир Путин отметил некоторые из проектов отечественных разработчиков. Положительную оценку президента получила система контроля бодрствования водителей, сообщает Газета.ru.

    «Вещь нужная», — заметил Владимир Путин после ознакомления с особенностями новинки.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия
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