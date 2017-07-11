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Сирия: два человека погибли в результате обстрела курдских селений турецкой армией
Новости Сирии
Сирия: два человека погибли в результате обстрела курдских селений турецкой армией
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    Сирия: два человека погибли в результате обстрела курдских селений турецкой армией

    2:25  11 Июля 2017
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    Сирия: два человека погибли в результате обстрела курдских селений турецкой армией

    Дамаск, 11 июля. Турецкая артиллерия обстреляла два курдских селения на севере Сирии в пограничном секторе Шехба. Как сообщается, в городке Телль-Рафаат погибли два местных жителя.

    Кроме того, еще пять человек, среди которых были двое детей, получили ранения. Все они госпитализированы в медицинское учреждение города Африн.

    Турецкие военные также обстреляли населенные пункты Маранас, Басуфан, Менег, Айн-Декне и Белуния. Данных  о погибших или пострадавших в результате этих обстрелов пока не поступало.

    «Курдские силы самообороны» расценили подобный шаг, как провокацию со стороны турецких сил  и открыли ответный огонь.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #турция #курды
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