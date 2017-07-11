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Администрация президента США поддерживает новые санкции против России и Ирана
Политика
Администрация президента США поддерживает новые санкции против России и Ирана
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    Администрация президента США поддерживает новые санкции против России и Ирана

    2:24  11 Июля 2017
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    Администрация президента США поддерживает новые санкции против России и Ирана

    Вашингтон, 11 июля. Администрация президента США поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом накануне заявил директор Белого дома по вопросам законодательства Марк Шорт.

    «Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану», — заявил Шорт.

    В то же время представитель Белого дома назвал законопроект «черновиком документа». Шорт отметил, что инициатива «не получит поддержку ни демократов, ни республиканцев».

    Администрация президента США поддерживает новые санкции против России и Ирана

    Сенат США в середине июня проголосовал за ужесточение санкций в отношении России и Ирана, сообщает RT. Инициатива закрепляет на законодательном уровне те ограничительные меры, которые ранее принимались указами президента США. Если законопроект будет принят, глава Белого дома лишится возможности отменить санкции самостоятельно, так как для этого потребуется принятие другого закона.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша
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