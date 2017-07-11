Россия может выслать около 30 американских дипломатов – СМИ

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Москва, 11 июля. Изъятие российской дипломатической собственности в США может спровоцировать Россию на применение крайних мер – например, высылку американских дипломатов и арест объектов американской собственности в России. Об этом сообщает высокопоставленный источник в МИД РФ.

США в декабре прошлого года наложили арест на российские дипломатические объекты. Ожидалось, что этот вопрос будет улажен в ходе встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Гамбурге, однако, как сообщается, лидерам обеих стран не удалось договориться.

Решение США может вынудить Россию ответить зеркально, пишет газета «Известия». Москва может выслать около 30 дипломатических работников США, а также наложить арест на имущество дипмиссии. Под арест может попасть дача посольства США в Серебряном бору и складское помещение в Москве. Резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге российские санкции не затронут.