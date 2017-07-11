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Трамп пообещал, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
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    Трамп пообещал, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

    1:56  11 Июля 2017
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    Трамп пообещал, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

    Вашингтон, 11 июля. Дни террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Ираке и Сирии сочтены, заявил президент США Дональд Трамп в заявлении, распространенном Белым домом.

    По словам Трампа, США удалось добиться огромного успеха в борьбе с ИГ.

    «Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ», – приводит слова Трампа «Газета.ru».

    Трамп также поздравил премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, а также иракские силы безопасности с победой на ИГ в Мосуле.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #иг #трамп #мосул #ирак
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