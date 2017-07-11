Трамп пообещал, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

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Вашингтон, 11 июля. Дни террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Ираке и Сирии сочтены, заявил президент США Дональд Трамп в заявлении, распространенном Белым домом.

По словам Трампа, США удалось добиться огромного успеха в борьбе с ИГ.

«Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ», – приводит слова Трампа «Газета.ru».

Трамп также поздравил премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, а также иракские силы безопасности с победой на ИГ в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.