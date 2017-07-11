Сирия: «Тахрир аш-Шам»  провел серию арестов боевиков ИГ в Идлибе

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Дамаск, 11 июля. Стали известны результаты первого дня операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), которую проводит группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) в провинции Идлиб.

Операция ведется сразу в нескольких регионах провинции: в Идлибе, Сармине, Аль-Найрабе, Аль-Дане, Салгине, Хариме, Искате, Беснайе, Курканийе и Хаттане. Боевики HTS сумели задержать ряд высокопоставленных командиров ИГ, а также множество рядовых членов группировки. Общее число арестованных составляет 123 человека.

Кроме того, HTS атаковало штаб-квартиру «Белых касок» в Джиср аль-Шугхуре.

* Организация запрещена на территории РФ.