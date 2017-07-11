Сирия: SDF уничтожили 27 боевиков ИГ в ходе боев за Ракку

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Дамаск, 11 июля. Вооруженная группировка «Сирийские демократические силы» (SDF) продолжает вести боевые действия с боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Ракке.

Сейчас бои идут в квартале Равда, где ИГ потеряло не менее 27 боевиков. Как сообщается, силы SDF потеряли убитыми четырех бойцов, еще двое были ранены.

Также боевики ИГ атаковали позиции SDF в деревне Аль-Акириши, применив заминированный автомобиль с водителем-смертником. Теракт унес жизни 11 бойцов SDF.

* Организация запрещена на территории РФ.